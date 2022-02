Propunere inedita la Cluj-Napoca: transport gratuit in comun, cu biletul de tren. Boc: Ar fi posibil abia dupa terminarea proiectului trenului metropolitan

Persoanele care vin in Cluj-Napoca cu trenul vor putea tranzita orasul, cu mijlocalele de transport in comun din oras, pe baza biletului de tren, dar doar dupa finalizarea proiectului trenului metropolitan, declara primarul municipiului Cluj-Napoca.Totul a pornit dupa ce un clujean a propus, in mod anonim, ca orice persoana care ajunge in Cluj-Napoca cu trenul sa poata circula gratuit cu mijloacele de transport in comun, pe baza biletului emis de CFR. Aceasta propunere a fost inaintata pe ... citeste toata stirea