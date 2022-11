Propunere legislativa: Viteza trotinetelor sa fie limitata la 15 km/ora

Liderul deputatilor PNL, Gabriel Andronache, propune ca viteza cu care trotinetele electrice pot circula pe drumurile publice sa fie limitata la 15 km/h fata de 25 km/h cat este in prezent. "A venit momentul sa spunem STOP agresivitatii" a scris liberalul pe facebook. In Romania, 13 persoane au murit in accidente in care au fost implicate trotinete electrice, potrivit IGPR."Am propus in Comisia juridica un amendament: trotinetele electrice care circula pe drumurile publice sa aiba viteza ... citeste toata stirea