Propunerea ca taxiurile cu clienti sa poata circula pe benzile dedicate transportului in comun a fost adoptat in sedinta Consiliului Local Cluj Napoca

In ultima sedinta a Consiliului Local a fost adoptata Hotararea prin care taxiurile cu clienti vor putea circula pe benzile dedicate transportului in comun.Hotararea prevede ca taxiurile sa aiba acces si sa poata circula pe benzile dedicate mijloacelor de transport in comun amenajate pe bd. Nicolae Titulescu, str. Regele Ferdinand, Calea Floresti si Splaiul Independentei.Trebuie precizat ca taximetrele au acces pe benzile de autobus doar in urmatoarele conditii:-Accesul este permis doar ... citeste toata stirea