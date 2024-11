Propunerea unui clujean pentru a scapa de trotinetele electrice lasate pe trotuare: ,,Sa amplaseze statii in puncte-cheie"

Traficul din Cluj-Napoca este un adevarat dezastru in marea majoritate a zilelor. La acest aspect contribuie si oamenii care apeleaza la trotinetele electrice ca si mijloc de transport.Aproape 400 de accidente au avut loc la nivel national, dintre care aproximativ 30 au fost inregistrate in Cluj in ultimii ani. Trei oameni si-au pierdut viata in aceste evenimente.Orase din Romania, precum Brasov, in acest an, sau Constanta, in 2023, au recurs la masuri prin care au interzis trotinetele ... citește toată știrea