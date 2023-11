Inspectorii de la Protectia Consumatorilor Cluj au descins in 31 octombrie la restaurantul japonez Sumeshi, din Marasti.Verificarile s-au efectuat urmare a informatiilor din mediul online, urmarindu-se modul in care sunt respectate prevederile legale in domeniu.Esinand cont de neregulile constatate, la SC Gloring Factor SRL( Sumeshi), echipa de control a aplicat urmatoarele sanctiuni:4 amenzi contraventionale, in cuantum de 20.000 lei si un avertismentoprirea definitiva de la comercializare ... citeste toata stirea