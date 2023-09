Un protest a avut loc miercuri, in fata Inspectoratului Scolar Judetean Cluj. Peste 50 de participanti, copii cu dizabilitati si parinti ai acestora au cerut infiintarea unei scoli speciale pentru copiii cu dizabilitati din zona Turda, Campia Turzii si din localitatile invecinate.Parintii sustin ca ca in zona Turda-Campia Turzii sunt sute de cazuri de copii cu nevoi speciale care nu pot fi integrati in invatamantul de masa, iar din cauza incapacitatii lor nici nu se pot deplasa la Cluj-Napoca, ... citeste toata stirea