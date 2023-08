Avocatii clujeni doresc sa isi suspende activitatea, in semn de protest impotriva propunerilor de masuri fiscale ale Guvernului.,,Baroul Cluj dezaproba vehement propunerile de masuri fiscale prin care Guvernul tinde sa impuna profesiilor liberale plata cotei C.A.S.S. in sistem real, neplafonat, ignorand cu desavarsire contraargumentele aduse de corpul profesional in cadrul dialogului institutional purtat dupa aparitia proiectului de Ordonanta pentru modificare si completarea Legii nr. 227/2015 ... citeste toata stirea