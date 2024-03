Protest la Bucuresti al medicilor si personalului din sanatate/Sindicalistii ameninta cu greva generala, Ministrul Sanatatii vrea buna-credinta

Protestatarii au scandat in Piata Revolutiei, unde se afla Ministerele Sanatatii si Muncii. Sunt cateva mii de cadre medicale venite din toata tara la manifestare.Situatia este tensionata in randul medicilor. Acestia cer mai multi bani pentru garzi, despre care spun ca sunt platite la fel de sase ani de zile, in contextul in care inflatia a crescut simtitor. Ei cer asigurarea unei cresteri reale a veniturilor salariale a angajatilor din sanatate si plata unei recompense corecte, pentru ca isi ... citește toată știrea