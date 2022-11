Protest la CNMV Turda. Se cere demisia directoarei

Azi, in pauza mare, la Colegiul National "Mihai Viteazul" din Turda s-a organizat un protest, in fata liceului, la care au participat elevii de clasa a XII-a, profesori ai liceului si parinti ai elevilor, toti solicitand la unison sa inceteze "circul" facut de directoarea Codruta Andreica si demisia de urgenta a acesteia.Directoarei Codruta Andreica i se reproseaza faptul ca ia decizii haotice, ca nu se respecta anumite reguli, ca le rade in nas tuturor pentru ca are sprijinul politic al ... citeste toata stirea