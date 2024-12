Protest la Penitenciarul Gherla, cu vuvuzele si petarde. Politistii au strigat "Hotii!" - VIDEO

In jur de o suta de politisti de penitenciar au iesit in aceasta dimineata in fata Penitenciarului Gherla, pentru a-si striga nemultumirile. Proteste asemanatoare au avut loc si in alte penitenciare din tara.Protestul spontan a inceput la ora 7. Politistii de penitenciare au refuzat sa intre in schimb si spun ca sunt profund nemultumiti, dupa ce guvernul a adoptat o ordonanta de austeritate, prin care salariile lor nu sunt inghetate, ci sunt reduse cu aproximativ 2000 de lei.La ... citește toată știrea