Angajatii companiei Supercom, cea desemnata de Consiliul Judetean Cluj sa ridice deseurile din judet, au intrat in greva in aceasta dimineata. Este vorba despre cei aproximativ 40 de muncitori pe care firma ii are la Dej, care spun ca nu sunt altceva decat bataia de joc a angajatorului.Nemultumirile angajatilor sunt legate de frecventele intarzieri salariale, pentru ca niciodata nu isi ... citeste toata stirea