Proteste in Ungaria, impotriva guvernului lui Orban

Aproximativ 1.000 de unguri au manifestat sambata impotriva guvernului premierului Viktor Orban, in ultima dintr-o serie de demonstratii de mai mica amploare organizate in aceasta saptamana, dupa ce partidul sau de dreapta Fidesz a adoptat o lege care a majorat drastic taxele pentru firmele mici, relateaza agentia Reuters, citata de G4Media.Nationalistul Orban se confrunta cu cea mai grea provocare de cand a preluat puterea in 2010, in conditiile in care inflatia a atins cel mai ridicat nivel ... citeste toata stirea