Protestul oamenilor de cultura din Cluj: "Dezvoltarea orasului, in crestere, dar organizatiile culturale sunt la limita supravietuirii"

Cu toate ca dezvoltarea economica a orasului pare sa fie in crestere, azi, la Cluj-Napoca, marea majoritate a organizatiilor culturale existente se afla permanent la limita supravietuirii in absenta unor structuri solide de infrastructura si finantare locala, se arata intr-un protest semnat de mai multi oameni de cultura din oras. "Manifestul pentru cultura ca bun comun In Cluj-Napoca" a fost incarcat pe platforma de petitii "Declic.ro" si a fost semnat de circa 120 de persoane, printre care ... citeste toata stirea