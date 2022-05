Provocare inedita pentru studentii si profesorii unei facultati din Cluj: Ziua fara ghiozdan. Care este scopul provocarii

Studentii Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii (FSPAC) din Cluj-Napoca sunt invitati sa vina la facultate fara ghiozdane, joi, 26 mai."Acest eveniment presupune o zi in care studentii si profesorii merg la facultate fara rucsacuri, genti, posete, purtand toate cartile, caietele si tot ce ar contine acestea, in maini sau in pungi de plastic, cosuri de cumparaturi, etc. Practic fiecare este liber sa-si inlocuiasca geanta cu orice", au explicat organizatorii ... citeste toata stirea