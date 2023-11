Proxenet urmarit national a fost prins in Cluj-Napoca dupa ce in perioada ianuarie - octombrie 2023, ar fi inlesnit, in mod repetat, practicarea prostitutiei de catre o femeie, de 37 de ani, in Cluj-Napoca.In timpul interactiunii cu persoanele interesate, acesta ar fi utilizat o aplicatie pentru distorsionarea vocii, fiind simulata vocea unei femei."La data de 14 noiembrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, sub indrumarea unui procuror din cadrul ... citeste toata stirea