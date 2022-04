PSD Campia Turzii: Gandim verde, pentru un viitor verde si sigur!

Ziua Internationala a Pamantului, care se sarbatoreste astazi, 22 aprilie 2022, reprezinta un moment de constientizare asupra problemelor climatice cu care se confrunta umanitatea.Conform unui studiu prezentat de Parlamentul European, in 2019, tara noastra se afla pe locul 10 la nivelul UE, in ceea ce priveste cantitatea de gaze cu efect de sera emise.111.767 de kilotone de gaze cu efect de sera au fost emise de tara noastra in acel an.Daca vom continua in aceasta maniera, generatiile ... citeste toata stirea