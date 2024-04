PSD Cluj a lansat in lupta un alt candidat la functia de primar al comunei Floresti

PSD a lansat in lupta un alt candidat la functia de primar al comunei Floresti, dupa ce candidatura lui Horia Sulea a fost respinsa de Biroul Electoral.Noul candidat este Horatiu Muntean Rosca, care este membru PSD Floresti si ginerele luio Horia Sulea.Biroul Electoral de Circumscriptie Comunala nr.38 Floresti a respins in 26 aprilie candidatura depusa de fostul primar Horia Sulea, din cauza dosarului penal in care a fost condamnat si care ii interzice sa ocupe functii publice.La data de 25. ... citește toată știrea