PSD Cluj, in asteptarea unui candidat surpriza la Parlament / Lista candidatilor clujeni la Parlament este inca deschisa / A fost lansat sloganul lui Ciolacu pentru candidatura la presedintia tarii

Decizia in privinta candidatilor PSD Cluj pentru Parlamentul Romaniei trebuie sa treaca prin filtrul unei comisii a partidului de la nivel national, spun sursele Actual de Cluj, astfel ca in acest moment doritorii unui loc eligibil la Camera Deputatilor sau Senat pot doar sa-si depuna dosarul candidaturii. Mai mult, pentru ca listele PSD Cluj sa aiba greutate, conducerea centrala are in calcul atragerea a cel putin unui candidat cu profil de "tehnocrat" - supun aceleasi surse - fapt care poate ... citește toată știrea