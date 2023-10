Amanarea a avut loc inaintea dezbaterilor din Comisia de Industrii din Camera Deputatilor.Presedintele USR, Catalin Drula, a criticat dur amanarea ceruta de PSD: "Marcel Ciolacu fie a cedat santajului industriei pacanelelor, fie uita sa treaca de la vorbe la fapte. In ambele cazuri, are explicatii de dat. Localitatile noastre trebuie eliberate de pacanele. Actiunea trebuie luata acum, nu peste o luna sau un an. Fiecare zi de amanare inseamna mai multi tineri dependenti si mai multe familii ... citeste toata stirea