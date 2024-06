Puhoaiele care au determinat ISU sa emita avertizari pe telefoanele mobile in Cluj-Napoca pentru ca locuitorii sa stea in case au dus la inundarea mai multor blocuri iar o masina a ramas prinsa sub podul din Marasti

Puhoaiele care au determinat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta sa emita avertizari pe telefoanele mobile in Cluj-Napoca pentru ca locuitorii sa stea in case au dus la inundarea mai multor blocuri iar o masina a ramas prinsa sub podul din Marasti.Pompierii din cadrul Detasamentelor 1 si 2 Cluj-Napoca au fost solicitati sa scoata apa din imobile de pe strada Transilvaniei din localitatea Baciu, str. Ioachim Olteanu din localitatea Floresti, precum si de pe str Eroilor, Albac si ... citește toată știrea