Cei trei pui de barza de la Vlaha, din cuibul monitorizat Video, au fost lasati complet singuri pentru prima data de la eclozare.Dupa ce au implinit varsta de o luna, in ultimele zile parintii i-au lasat de mai multe ori singuri pe puii de barza din cuibul de la Vlaha. In seara zilei de 13 iunie s-a intamplat pentru prima oara sa ii vedem pe cei mici fara supravegherea parinteasca. Apoi, cand am incercat sa verificam daca aceasta a fost prima ocazie, am observat ca s-a mai intamplat si mai ... citeste toata stirea