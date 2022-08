Pusculita Untold. Cati bani au cheltuit festivalierii la marele eveniment din Cluj. Un cercetator UBB este sceptic VIDEO

Aproximativ 60 de milioane de euro au cheltuit in orasul de pe Somes participantii la Untold, sustin organizatorii festivalului. Conferentiarul universitar Ovidiu Moisescu, de la Universitatea Babes-Bolyai, considera insa ca estimarea trebuie privita cu scepticism si avanseaza o suma mai mica cu circa 11 milioane de euro. Cei 270.000 participanti veniti din afara judetului Cluj la Untold (4-7 august a.c.) au cheltuit, in medie, in cele 4 zile de festival, cel putin 225 euro fiecare, sustine ... citeste toata stirea