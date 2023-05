Hacker-ul care a spart site-ul Consiliului Judetean Cluj si-a recunoscut faptele in procesul intentat impotriva sa, a cerut ca judecarea sa aiba loc in procedura simplificata.Procesul in care un hacker cu doar cateva clase, minor la data faptelor, ar fi spart site-ul Consiliului Judetean Cluj dar si al Politiei Locale Ploiesti, a inceput la Tribunalul Prahova si a avut deja doua infatisari, ultima fiind inregistrata in urma cu doar cateva zile, in 2 mai. La infatisarea anterioara acuzatul a ... citeste toata stirea