Putin a declansat razboiul in Ucraina / Bombardamente langa orasul Ivano Frankivsk, aflat la 150 km in linie dreapta de Sighetu Marmatiei

Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru "a apara" separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene "sa depuna armele" si a promis sa contracareze orice interferenta straina in operatiunea rusa in Ucraina, potrivit Agerpres. "Am luat decizia pentru o operatiune militara", a spus Vladimir Putin intr-o declaratie surpriza la televizor, cu putin timp inaintea orei 03:00 GMT, conform g4media.