Putin a ordonat armatei ruse sa intre in teritoriile separatiste din Ucraina: Donetk si Lugansk

Criza provocata de Rusia a intrat luni noapte in faza acuta: Presedintele Vladimir Putin a semnat luni seara decretele de recunoastere a independentei asa-ziselor republici separatiste Donetk si Luhansk din Ucraina. El a acuzat Ucraina ca vrea sa se inarmeze cu bomba nucleara. Liderii Ucrainei s-au reunit in Consiliul de Securitate, relateaza g4media.SUA iau in calcul sa mute ambasada din Ucraina in Polonia dupa ce armata Rusiei a intrat in Donbas luni noapte. SUA au evacuat luni personalul ... citeste toata stirea