Putin public la doua festivaluri care au loc la Cluj in acest weekend. S-a saturat lumea de evenimente? - VIDEO si FOTO

Clujul are in acest weekend doua evenimente de tip festival, unul la Gilau si altul in Baciu. Fiecare dintre acetea nu au adunat vineri dupa-amiaza si seara mai mult de 500 de oameni in fata scenelor, fiind un interes nepermis de scazut pentru evenimentele care au loc la Cluj.Nu este exclus ca pe parcursul zilei sa fi fost mai multa lume, dar seara publicul nu era cel pe care il asteptau organizatorii.Unul dintre evenimente este Rock the Camp, de la Gilau, un festival rock organizat in ... citeste toata stirea