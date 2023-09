Miroase din nou a gunoi in putrefactie in centrul Clujului.Saptamana trecuta, clujenii reclamau aceeasi problema in mai multe cartiere din Cluj-Napoca.Problema ar fi fost generata de faptul ca instalatiile de tratare a deseurilor din cadrul noului Centru de Management Integrat al Deseurilor, operat din aprilie de Supercom, s-ar fi defectat iar o cantitate de gunoi zacea netratata in CMID. Garda de mediu a amendat cu o amenda minima, potrivit surselor Actualdecluj.ro, firma Supercom."Numai ... citeste toata stirea