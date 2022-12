RADP Cluj are in parcare 213 trotinete electrice, pe care vrea sa le vanda

Primaria Cluj-Napoca vrea sa vanda 213 de trotinete electrice, confiscate de pe domeniul public.Aceste trotinete au fost ridicate in ultimele 6 luni de pe domeniul public si nimeni nu le-a mai revendicat."Sunt in custodia RADP Cluj-Napoca, urmand a se demara procedura de trecere a acestora in proprietatea statului, prevazuta prin Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand ... citeste toata stirea