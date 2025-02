Radu Ratiu: Oamenii din mediul rural n-ar avea decat de pierdut dintr-un astfel de proiect de comasare a primariilor / Csoma Botond: Trebuie facute studii de specialitate si pe baza lor luata decizia politica, nicidecum invers

Vicepresedintele Consiliului Judetean Cluj, Radu Ratiu, afirma ca orice demers de reforma administrativa trebuie sa urmareasca in primul rand institutiile supradimensionate si ineficiente de la nivel central si nicidecum administratiile locale, primariile de comune, care oricum se confrunta cu deficit financiar si lipsa de personal cu experienta. Declaratia vine in contextul in care noul guvern anunta ample masuri pentru reducerea aparatului bugetar si chiar modificari de legi care sa permita ... citește toată știrea