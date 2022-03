Rafila dupa ce numarul cazurilor de infectie in orasele mari continua sa creasca: "orasele cele mai mari, cu activitate intensa, cu interactiuni multiple, dau cele mai mari cifre"

In conditiile in care numarul infectiilor de coronavirus continua sa creasca iar in Cluj se raporteaza in continuare cele mai multe cazuri noi din provincie, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca e de asteptat ca in orasele mari sa se inregistreze cazuri multe."Se respecta, daca vreti, ceea ce s-a intamplat si in perioadele anterioare. Orasele cele mai mari, cu activitate intensa, cu interactiuni multiple, dau cele mai mari cifre in ceea ce priveste numarul de cazuri noi. Aceasta ... citeste toata stirea