Rafila: S-a adeverit ceea ce am spus, s-au stabilizat in jur de 30.000 de cazuri zilnic, in aceasta saptamana. Cresterea va dura inca vreo 10 zile

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat sambata ca Romania se afla intr-o perioada de crestere a cazurilor de imbolnavire cu Covid, iar saptamana urmatoare "cu siguranta" va fi depasita cifra de 40.000 de imbolnaviri zilnice. Cresterea va dura inca vreo 10 zile."Ati vazut ca am avut miercuri cel mai mare numar de cazuri inregistrat, 34.000, ceea ce am discutat si am si spus si eu si colegii mei de la Institutul de Sanatate Publica s-a adeverit, s-a stabilizat in jur de 30.000 de ... citeste toata stirea