Constructia Spitalului Regional din Iasi ar urma sa inceapa cel tarziu in luna septembrie, acesta fiind cel mai avansat din cele 3 spitale regionale, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la Prima News. Rafila mai sustine ca are "elemente clare" ca cele 3 spitale regionale se vor face. La o luna de cand declara ca toate cele 3 spitale ar urma sa fie functionale in 2027, Rafila spune insa ca "as fi foarte multumit daca am vedea macar un spital care sa fie complet functional, iar ... citeste toata stirea