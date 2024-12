"Raiul zapezii" din Cluj! Imagini SPECTACULOASE surprinse la o statie meteo FOTO

Un adevarat peisaj de iarna a fost surprins la altitudine in judetul Cluj, intr-o statie meteo, unde zapada creeaza imagini spectaculoase. Privelistea pare desprinsa dintr-un basm alb, cu troiene inalte si copaci imbracati in haine de gheata, transformand locul intr-un "rai" al iubitorilor de iarna.Statia meteo de la Vf. Vladeasa, la 1836 de metri, in Muntii Apuseni, ofera o panorama de vis pentru cei care au ocazia sa vada cum iarna isi face aparitia in mod spectaculos ... citește toată știrea