Ramona Ioana Bruynseels: "Calin Georgescu este optiunea de care Romania are nevoie pentru a-si apara interesele nationale"Intr-un context international marcat de instabilitate si reconfigurari globale, Ioana Ramona Bruynseels, candidata AUR pentru Camera Deputatilor in Cluj, a transmis un mesaj ferm de sustinere pentru Calin Georgescu, candidatul pe care AUR il sustine pentru tutl 2 al prezidentialelor"Ne aflam intr-un moment crucial de reconfigurare globala, in care stabilitatea ... citește toată știrea