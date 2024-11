Ramona Ioana Bruynseels: Traficantii de substante interzise trebuie sa faca inchisoare pe viata! "E prioritatea mea ZERO in Parlament!"

Ramona Ioana Bruynseels: Traficantii de droguri de mare risc trebuie sa faca inchisoare pe viata!In ultimii ani, elevii din Cluj sunt cei mai buni din Romania la invatatura. Mai exact, sunt primii din Romania, an de an, la promovabilitatea examenului de la BAC, au rezultate exceptionale la olimpiade si la concursurile internationale, iar liceele din judetul Cluj sunt in fiecare an in top zece national.Este o statistica fericita pentru care merita laudati elevii dar si profesorii si parintii ... citește toată știrea