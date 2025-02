Ranbaxy va incasa de la Terapia dividende brute de peste 15 milioane euro pentru 2012

Producatorul farmaceutic Terapia Cluj-Napoca, detinut de grupul indian Ranbaxy, acorda actionarilor un dividend brut de 0,28 lei pe actiune, aferent anului 2012, valoarea totala ridicandu-se la 70 milioane lei (15,8 milioane euro).Capitalul social al Terapia este controlat in proportie de 96,7% de o entitate a grupului Ranbaxy inregistrata in Olanda. Astfel, grupul indian va incasa peste 15 milioane de euro sub forma de dividende. Restul de 3,3% din actiuni este detinut de actionari persoane ... citește toată știrea