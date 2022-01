Raport: Coruptia ramane o problema majora in Romania. Modificarea legilor justitiei si presiunile asupra DNA au slabit lupta impotriva coruptiei

Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica noteaza in raportul sau anual si situatia legata de coruptia in randul parlamentarilor, aratand ca un teren propice sunt conflictele de interese, care trebuie controlate eficient.Conform documentului, in privinta incompatibilitatilor au fost facute unele progrese, deoarece un nou cod de conduita pentru membrii Parlamentului a fost adoptat in 2017. Cu toate acestea, el nu are un mecanism eficient de aplicare si un cadru de monitorizare ... citeste toata stirea