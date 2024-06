Raport: Doar 6,6% din dosarele privind consumul de droguri si alcool la volan obtin in instanta condamnari la inchisoare / Cele mai multe dosare sunt in Bucuresti si Cluj

Din 2.151 de dosare inregistrate pe rolul instantelor de judecata in perioada 2020 - 2023, avand ca obiect consumul de substante interzise la volan - alcool, droguri, substante psihoactive -, in doar 6,6% judecatorii au pronuntat solutii de condamnare la inchisoare cu executare, se arata intr-un raport al Inspectiei Judiciare, dupa cum arata g4media.ro. Cele mai multe sunt in Bucuresti si Cluj.Inspectia Judiciara a dat publicitatii concluziile unui raport de control efectuat la nivel national ... citește toată știrea