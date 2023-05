Sute de accidente rutiere au fost inregistrate in Cluj in primul trimestru din an, 15% au fost raportate ca accidente rutiere grave.Conform raportului trimestria la Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) Cluj, in primele trei luni ale anului 2023 s-au produs 237 de accidente rutiere. Dintre acestea, un procent de 15,18% au fost raportate ca fiind accidente rutiere grave. "Circulatia rutiera s-a manifestat ca un fenomen dinamic si complex, dominanta ramanand sporirea valorilor de ... citeste toata stirea