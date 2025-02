Raportul Politiei: sute de persoane sunt date disparute intr-un an in Cluj, unele nu mai sunt gasite, majoritatea sunt copii

Sute de persoane sunt date disparute intr-un an in Cluj, unele nu mai sunt gasite, majoritatea sunt copii.Doar anul trecut au fost inregistrate in Cluj nu mai putin de 678 de cazuri de disparitie, dupa cum arata raportul publicat in urma cu cateva minute de catre Inspectoratul Judetean de Politie. Dintre acestea, 670 au fost depistate si incredintate familiei sau internate in centre de profil, caci 467 erau minori. Aceasta inseamna ca opt persoane date disparute doar anul trecut nu au fost ... citește toată știrea