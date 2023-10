Rares Bogdan, cel care promitea taierea pensiilor speciale, revine acum si acuza bugetarii ca au salarii nesimtite."Cert este ca exista cateva enormitati in sistemul public, unde veniturile unor domni de care auzim la numire si mai apoi la demitere, veniturile sunt de mii de euro. Unele din venituri mi se par nesimtite si cred ca ar trebui ajustate. Daca spuneti ca la ANCOM, ASF lucrurile nu stau la fel, trebuie sa vedem performanta. Daca in zona privata oamenii primesc bonusuri in functie de ... citeste toata stirea