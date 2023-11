Europarlamentarul Rares Bogdan a fost filmat in piata din Simleul Silvaniei in timp ce purta un ceas care costa nu mai putin de 150.000 de lei.Rares Bogdan a purtat un ceas de 30.000 de euro in baia de multime pe care a facut-o in piata din Simleu Silvaniei. Europarlamentarul s-a aratat atat de entuziasmat de cele vazute, incat a insistat sa-i arate lui Nicolae Ciuca miroase patrunjelul.Liberalii au facut o baie de multime in piata din Simleu Silvaniei.Rares Bogdan avea la mana un ceas ... citeste toata stirea