Rares Bogdan e FURIOS - stenograme din sedinta PNL: "Noi mai suntem la putere sau pe langa putere?"

Rares Bogdan si-a intrebat colegii, daca PNL mai este la putere sau nu, pe fondul scandalurilor din Coalitia cu PSD si UDMR.Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat in sedinta Biroului Executiv ca PSD ar fi finantat campanii pentru a-i afecta imaginea."Sunt anumite teme ridicate in spatiul public de partenerii de guvernare, inainte de coalitie, in ultima vreme. Am vazut si campanii sponsorizate de partenerii de guvernare impotriva mea. Nu este un mod de lucru in echipa. Trebuie sa vedem daca ... citeste toata stirea