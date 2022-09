"Rascoala" parintilor din Bobalna. Lupta politica din primarie a lasat elevii fara microbuz scolar

Mai mult parinti care au copiii inscrisi la Scoala Gimnaziala din Bobalna s-au stras in aceasta dimineata in fata primariei, pentru a protesta fata de deciziile pe care le-au luat alesii locali in ultimele zile, decizii care au lasat elevii din comuna fara transport scolar. Peste 100 de elevi care faceau naveta din satele apartinatoare comunei trebuie sa mearga acum la scoala pe jos. Totul este doar o lupta politica dintre primarul si viceprimarul comunei, insa efectele le simt cei mici, care ... citeste toata stirea