Raspuns transant pentru "haterii" administratiei locale. Boc: La Cluj tot ce se intampla este in baza unei strategii

Primarul Clujului a discutat in cadrul unei interventii telefonice pentru o emisiune live despre bugetul municipiului pentru acest an si directia de evolutie a Clujului. Emil Boc ne asigura ca indiferent de deciziile luate, tot ce se intampla in oras este in baza unei viziuni si a unei strategii.Reamintim ca bugetul municipiului Cluj-Napoca a fost aprobat in sedinta ordinara a Consiliului local din 8 februarie. Bugetul general este in valoare de 2.148.607.224 RON, respectiv 434.483.383 EURO. ... citeste toata stirea