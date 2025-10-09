Editeaza

Rasturnare de situatie in Consiliul Local! Apropiatii lui Emil Boc, Forna si Visan, nu vor mai construi blocurile de pe Calea Turzii din cauza unui vot

Sursa: Stiri de Cluj
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 16:49
28 citiri
Rasturnare spectaculoasa de situatie! Dupa ce presa din Cluj-Napoca si nu numai a scris despre ansamblul rezidential pe care il va construi Familia Forna si alti apropiati ai lui Emil Boc pe Calea Turzii, consilierii locali au votat impotriva acestui proiect.
Apropiatii lui Emil Boc nu vor mai construi blocurile de pe Calea Turzii, din cauza unui vot in Consiliul LocalAsadar, proiectul a cazut cu 7 voturi impotriva, 2 abtineri si 2 neparticipari la vot, obtinand doar 13 voturi pentru. Pentru a ...citește toată știrea

