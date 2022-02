Rata de incidenta COVID continua sa scada la Cluj. Vezi care este incidenta COVID in principalele orase din judet

Dupa o perioada de crestere a cazurilor COVID la nivel de judet, situatia pare sa se amelioreze, atat in Cluj-Napoca, cat si in celelalte orase din judet.Potrivit datelor prezentate de Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj, rata incidentei cumulative a COVID-19 la nivel de judet pentru 1000 locuitori, in data de 21 februarie este de 19,17 cazuri.Mentionam ca vineri, 18 februarie, rata infectarilor in Cluj-Napoca scazuse sub pragul de 30 la mie, iar astazi a coborat sub 25, ajungand la ... citeste toata stirea