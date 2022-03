Rata de infectare cu coronavirus continua sa creasca in Cluj-Napoca, pe fondul ridicarii restrictiilor si inchiderii majoritatii centrelor de vaccinare.Doar de ieri pana azi incidenta a crescut la 8,16 cazuri la mie in oras, de la 8,05 ieri, dupa saptamani in care aceasta a urmat un trend descrescator. Numarul cazurilor active de infectie cu coronavirus ajunge azi in Cluj-Napoca la 2.741, de la putin peste 2.700 ieri, o crestere cu cateva zeci doar in ultimele 24 de ore. Este de departe cea ... citeste toata stirea