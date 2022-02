Rata de infectare cu coronavirus continua sa scada in Cluj-Napoca, cu 200 de cazuri mai putin decat ieri

Rata de infectare cu coronavirus continua sa scada in Cluj-Napoca in conditiile in care aceasta e peste media judeteana, care la randul ei e printre cele mai ridicate din tara.Azi incidenta infectiei cu coronavirus ajunge in Cluj-Napoca la 23,05 cazuri la mie, in scadere usoara de la 32,61 cazuri la mie ieri. Aceasta inseamna 7.744 cazuri active astazi in oras, respectiv depistate in ultimele doua saptamani, fata de aproape ... citeste toata stirea