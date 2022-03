Rata de infectare cu coronavirus continua sa scada in Cluj-Napoca in conditiile in care restrictiile au fost ridicate, mai putin cu 150 de cazuri active de ieri pana azi

Rata de infectare cu coronavirus continua sa scada in Cluj-Napoca in conditiile in care restrictiile au fost ridicate, clujenii circula pe strada si in mijloacele de transport in comun fara masti si fara a mai pastra distanta sociala, evenimentele sunt organizate la capacitate maxima. Doar de ieri pana azi incidenta infectiei cu coronavirus a scazut in oras de la 8,86 cazuri la mie ieri la 8,51 astazi. Aceasta inseamna sub 2.900 de cazuri ... citeste toata stirea